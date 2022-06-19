Стало известно, почему Зидан не возглавит «ПСЖ» нынешним летом
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не возглавит «Пари Сен-Жермен» нынешним летом, сообщает RMC Sport.
По информации источника, Зидан отказывается от работы в парижском клубе, потому что хочет поработать в сборной Франции, если Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом отмечается, что Зидан не исключает возможности поработать в «ПСЖ» в будущем.
Действующим главным тренером «ПСЖ» является аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Сообщалось, что тренер в ближайшее время покинет парижскую команду.
Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.
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