Генрих Мхитарян на следующей неделе пройдёт медосмотр для перехода в «Интер»

Экс-полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к переходу в миланский «Интер», сообщает в соцсетях журналист Николо Скира.



По информации источника, на следующей неделе 33-летний футболист пройдёт медобследование и подпишет контракт с миланским клубом.



Ранее стало известно, что футболист, являющийся свободным агентом, подпишет контракт с «Интером» на два года, по которому будет зарабатывать € 4,5 млн за сезон. Мхитарян, с 2019 года выступавший за «Рому», отклонил предложение римлян о новом контракте из-за неучастия команды в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. «Рома» предлагала ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.



В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций.