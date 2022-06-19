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Трансфер защитника «Аякса» Юрриена Тимбера в «МЮ» на грани срыва из-за Луи ван Гала

Трансфер защитника «Аякса» Юрриена Тимбера в «МЮ» на грани срыва из-за Луи ван Гала
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Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер вряд ли продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации источника, трансфер Тимбера в стан «красных дьяволов» сорван. Защитник был готов к переходу, но главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил футболисту, что тот может не попасть на ЧМ-2022, если у него не будет регулярной практики. Отмечается, что ради выступления на мундиале Тимбер останется в «Аяксе», чтобы регулярно играть.

Ранее появлялась информация о том, что «МЮ» начал переговоры о трансфере нидерландского защитника. Новый главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг, ранее возглавлявший «Аякс», хочет сделать 21-летнего футболиста одним из своих первых подписаний. В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Тимбер сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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