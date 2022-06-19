«Фиорентина» продлит контракт с главным тренером Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, стороны согласовали контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата специалиста по новому соглашению увеличится до € 2 млн в год.
Напомним, Итальяно стал главным тренером «Фиорентины» в июле прошлого года. В минувшем сезоне «Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сумела квалифицироваться в Лигу конференций. В последний раз итальянский клуб играл в еврокубках в сезоне-2016/2017. Действующий контракт Итальяно с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.
- 19 июня 2022
-
17:28
-
17:23
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:27
-
15:24
-
15:23
-
15:22
-
15:07
-
14:59
-
14:52
-
14:50
-
14:33
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
13:56
-
13:53
-
13:52
-
13:45
-
13:33