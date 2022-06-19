«Фиорентина» продлит контракт с главным тренером Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, стороны согласовали контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата специалиста по новому соглашению увеличится до € 2 млн в год.



Напомним, Итальяно стал главным тренером «Фиорентины» в июле прошлого года. В минувшем сезоне «Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сумела квалифицироваться в Лигу конференций. В последний раз итальянский клуб играл в еврокубках в сезоне-2016/2017. Действующий контракт Итальяно с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

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