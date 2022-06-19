Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов провёл тренировку в «СКА-Хабаровск» с включённым микрофоном

Шаронов провёл тренировку в «СКА-Хабаровск» с включённым микрофоном
Комментарии

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» прикрепила микрофон к главному тренеру Роману Шаронову во время ведения им одной из тренировок команды. Видеозапись опубликована на Youtube-канале клуба из Хабаровска.

Напомним, о назначении 45-летнего Шаронова в «СКА-Хабаровск» было объявлено в начале июня. Чуть позднее стал известен его тренерский штаб. Туда, к слову, вошёл бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок.

В качестве игрока Шаронов большую часть карьеры провёл в «Рубине», дважды став с казанцами чемпионом России, а также выиграв Кубок и Суперкубок страны. Роман — участник чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.

Свой тренерский путь Шаронов начал в академии «Рубина», после чего возглавлял молодёжную и главную команды казанского клуба. Последним местом работы наставника был кипрский «Пафос», который он покинул в июле прошлого года.

Новость по теме
Помогать Шаронову в «СКА-Хабаровск» будет бывший журналист «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022