Шаронов провёл тренировку в «СКА-Хабаровск» с включённым микрофоном

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» прикрепила микрофон к главному тренеру Роману Шаронову во время ведения им одной из тренировок команды. Видеозапись опубликована на Youtube-канале клуба из Хабаровска.

Напомним, о назначении 45-летнего Шаронова в «СКА-Хабаровск» было объявлено в начале июня. Чуть позднее стал известен его тренерский штаб. Туда, к слову, вошёл бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок.



В качестве игрока Шаронов большую часть карьеры провёл в «Рубине», дважды став с казанцами чемпионом России, а также выиграв Кубок и Суперкубок страны. Роман — участник чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.



Свой тренерский путь Шаронов начал в академии «Рубина», после чего возглавлял молодёжную и главную команды казанского клуба. Последним местом работы наставника был кипрский «Пафос», который он покинул в июле прошлого года.