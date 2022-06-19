Шаронов провёл тренировку в «СКА-Хабаровск» с включённым микрофоном

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» прикрепила микрофон к главному тренеру Роману Шаронову во время ведения им одной из тренировок команды. Видеозапись опубликована на Youtube-канале клуба из Хабаровска.
Напомним, о назначении 45-летнего Шаронова в «СКА-Хабаровск» было объявлено в начале июня. Чуть позднее стал известен его тренерский штаб. Туда, к слову, вошёл бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок.
В качестве игрока Шаронов большую часть карьеры провёл в «Рубине», дважды став с казанцами чемпионом России, а также выиграв Кубок и Суперкубок страны. Роман — участник чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.
Свой тренерский путь Шаронов начал в академии «Рубина», после чего возглавлял молодёжную и главную команды казанского клуба. Последним местом работы наставника был кипрский «Пафос», который он покинул в июле прошлого года.
- 19 июня 2022
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