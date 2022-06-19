Скира: Холанда в «Боруссии» заменит Аллер, сделка на завершающей стадии

Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с «Аяксом» о переходе нападающего Себастьяна Аллера. Сделка находится на завершающей стадии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

27-летний ивуарийский футболист заменит в команде Эрлинга Холанда, который стал игроком «Манчестер Сити». Себастьян подпишет контракт с новым клубом до 2027 года. Ранее сообщалось, что «Аякс» запрашивает за переход Аллера свыше € 40 млн.

Аллер стал игроком амстердамцев в январе 2021 года, перейдя из «Вест Хэма» за € 22,5 млн. В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между Аллером и «Аяксом» истекает в 2025 году.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео: