Скира: Холанда в «Боруссии» заменит Аллер, сделка на завершающей стадии

Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с «Аяксом» о переходе нападающего Себастьяна Аллера. Сделка находится на завершающей стадии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
27-летний ивуарийский футболист заменит в команде Эрлинга Холанда, который стал игроком «Манчестер Сити». Себастьян подпишет контракт с новым клубом до 2027 года. Ранее сообщалось, что «Аякс» запрашивает за переход Аллера свыше € 40 млн.
Аллер стал игроком амстердамцев в январе 2021 года, перейдя из «Вест Хэма» за € 22,5 млн. В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между Аллером и «Аяксом» истекает в 2025 году.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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