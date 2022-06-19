Роналду показал фото подготовки к сезону

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях фотографию процесса подготовки к новому сезону, продемонстрировав физическую форму.
«Хорошее настроение», — подписал Роналду фотографию.
Фото: Соцсети Криштиану Роналду
Ранее британские СМИ сообщали, что 37-летний Роналду не подходит под тактику нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и может покинуть команду этим летом. В своей команде Криштиану хотел бы видеть наставник «Ромы» Жозе Моуринью, который работал с ним в мадридском «Реале». Позже появилась информация о желании Криштиану остаться в стане «красных дьяволов».
В сезоне-2021/2022 Криштиану Роналду провёл 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.
Неприятные поступки Криштиану Роналду:
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