«Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм» поборются за Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 25-летнего украинца заинтересованы сразу три английских клуба — «Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед», информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, «Эвертон» готов предложить Зинченко роль креативного полузащитника, хотя в «Манчестер Сити» Александр играет на позиции левого защитника. Также в стане «ирисок» выступает партнёр Зинченко по сборной Украины Виталий Миколенко, что может послужить дополнительным мотивом для перехода.

Ранее стало известно, что Зинченко готов рассмотреть уход из «Манчестер Сити», но заинтересованные клубы должны будут пообещать ему регулярное время на поле на позиции полузащитника.



Соглашение Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.



В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.

Чемпионский парад «Манчестер Сити»: