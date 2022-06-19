Кулибали не собирается переходить в «Ювентус» из-за преданности «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали даже в случае вынужденной смены клубной прописки не намерен переходить в «Ювентус», информирует Il Mattino.
Согласно сведениям источника, Кулибали осознаёт принципиальность футбольного противостояния Неаполя и Турина, поэтому не хочет переходить в «Ювентус» из-за преданности «Наполи». При этом неаполитанский клуб может пойти на продажу сенегальского футболиста, если ему не удастся договориться о пролонгации контракта, истекающего через год.
Ранее сообщалось, что несмотря на предметный интерес к своей персоне со стороны ряда ведущих европейских клубов, Кулибали не хочет покидать «Наполи» и даже готов завершить в нём профессиональную карьеру, когда для этого настанет время.
Напомним, Кулибали выступает за неаполитанскую команду с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2015 года Кулибали вызывается в национальную команду Сенегала.
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