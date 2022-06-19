Marca: «Зенит» дважды отказывался от продажи Витселя в «Атлетико»

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель, который близок к переходу в мадридский «Атлетико» свободным агентом, мог перейти в испанскую команду во времена выступлений за «Зенит». Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, «матрасники» впервые заинтересовались Витселем летом 2014 года, когда ему было 25 лет и он впервые сыграл на чемпионате мира. «Зенит» отказался продавать футболиста, за которого двумя годами ранее заплатил «Бенфике» около € 26 млн (с учётом бонусов). В декабре 2015-го «Атлетико» предпринял вторую попытку подписать Витселя: тогда у мадридской команды серьёзную травму получил полузащитник Тьягу, однако «Зенит» вновь ответил отказом.



В январе 2017 года Витсель перешёл в китайский клуб «Тяньцзинь», а летом 2018-го стал футболистом дортмундской «Боруссии», за которую выступал четыре сезона.