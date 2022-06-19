Романо: «Интер» бесплатно подписал воспитанника «Барселоны» Онану

«Интер» подписал контракт с камерунским вратарём Андре Онаной, который по завершении сезона-2021/2022 стал свободным агентом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

26-летний Онана с января 2015 года выступал за амстердамский «Аякс», в составе которого в 212 матчах пропустил 192 мяча и 85 раз сыграл «на ноль». Вместе с командой Онана трижды становился чемпионом Нидерландов, дважды выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок Нидерландов.



Андре является воспитанником академии испанской «Барселоны», в составе которой он числился с 2010 по 2015 год. За первую команду сине-гранатовых Онана дебютировать не успел.

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