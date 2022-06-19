Tuttomercatoweb: Никола Влашич близок к переходу в «Торино»
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Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, вероятно, проведёт следующий сезон на правах аренды в «Торино». Клубы близки к заключению соглашения о переходе 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По сведениям источника, запрос на аренду Влашича поступил от главного тренера «Торино» Ивана Юрича.
Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. В 31 матче за команду Никола отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. За ЦСКА Влашич играл с 2018 года, забив в 108 матчах за команду 33 гола и отдав 21 голевую передачу.
Кто из игроков создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в английской Премьер-лиге? Видеоролик:
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