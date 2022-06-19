Врачи «Зенита» проведут обучающий курс по медицине

Медицинский штаб «Зенита» проведёт обучающий курс, на котором поможет всем желающим освоить навыки спортивного массажа и лечебной физкультуры, а также получить знания в области нутрициологии, диетологии и анатомии.

«С 21 по 25 июня на базе Центра повышения квалификации тренеров врачи медицинского департамента футбольного клуба «Зенит» совместно с Институтом инновационной медицины проведут занятия, принять участие в которых может каждый желающий. Курс состоится в Петербурге в «Газпром»-Академии (улица Верности, 21С).

Специалисты медицинского департамента футбольного клуба «Зенит» во главе с Юрием Козловым, главным врачом молодёжных команд сине-бело-голубых, помогут освоить навыки спортивного массажа и лечебной физкультуры, изучить знания в области пальпационной анатомии, нутрициологии и диетологии.

К участию в семинаре приглашаются тренеры, массажисты, медицинские специалисты, работающие со спортсменами. Стоимость обучения — 18 000 рублей», — сообщается на официальном сайте «Зенита».