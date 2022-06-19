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«Интер» увеличивает предложение «Челси» по аренде Лукаку

«Интер» увеличивает предложение «Челси» по аренде Лукаку
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Миланский «Интер» намерен увеличить стартовое предложение «Челси» по аренде нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, изначально итальянский клуб предложил за годичную аренду 29-летнего футболиста € 5+2 млн, но получил отказ. Следующая неделя станет решающей в переговорах: обе стороны хотят закрыть сделку как можно быстрее.

Лукаку перешёл из «Интера» в «Челси» летом 2021 года за € 113 млн. В 44 матчах прошлого сезона бельгийский нападающий забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Лукаку и «Челси» истекает летом 2026 года.

Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в АПЛ? Видео:

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