«Интер» увеличивает предложение «Челси» по аренде Лукаку
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Миланский «Интер» намерен увеличить стартовое предложение «Челси» по аренде нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, изначально итальянский клуб предложил за годичную аренду 29-летнего футболиста € 5+2 млн, но получил отказ. Следующая неделя станет решающей в переговорах: обе стороны хотят закрыть сделку как можно быстрее.
Лукаку перешёл из «Интера» в «Челси» летом 2021 года за € 113 млн. В 44 матчах прошлого сезона бельгийский нападающий забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Лукаку и «Челси» истекает летом 2026 года.
Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в АПЛ? Видео:
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