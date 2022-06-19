Канчельскис: «Зенит» — чемпион России сезона-2022/2023, ноль сомнений. Наш футбол — в яме

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис предсказал чемпионство «Зенита» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. «Зенит» — самый сильный, он — чемпион России сезона-2022/2023. У меня ноль сомнений. Очевидными глазами видно!

25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас — ниже среднего. Мои слова подтверждаются, я же не переобуваюсь, как это привыкли делать некоторые», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в завершившемся сезоне-2021/2022. «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл РПЛ. Вторую строчку занял «Сочи», третьим стало московское «Динамо».