Гурцкая — об Абаскале в «Спартаке»: нельзя такого человека вообще назначать в Россию

Агент Тимур Гурцкая высказался о назначении 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
«Как оценю выбор Абаскаля на пост тренера «Спартака»? Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра.
Вышел спортивный директор, который отвечает за «Спартак», и взял всё на себя. Он говорит: «Я спортивный директор, меня назначили, я решаю». Кто поставил такого спортивного директора – вопрос не к спортивному директору. В труппу клоунов один клоун выбирает остальных клоунов. Ты ведь не можешь ему сказать: «Чего ты дрессировщика не взял хорошего?» Потому что он занимается клоунами. А когда позовёшь дрессировщика – он будет дрессировщиков выбирать. В «Спартаке» один в один такая ситуация. Мы пока что видим уровень Каттани как очень смешной. Соответственно, любой его тренерский выбор – это чистая авантюра, как блеф в покере.
Нельзя такого человека вообще назначать в Россию. У нас тяжёлый язык, тяжёлая культура. Сегодня он будет тренировать 17 россиян с другим менталитетом. Не знаю, в чём задумка», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».
- 19 июня 2022
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