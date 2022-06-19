AS: Гризманн хочет, чтобы «Атлетико» выкупил его у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», надеется, что клуб из столицы Испании выкупит его трансфер. Об этом сообщает AS.

31-летний Гризманн перешёл в «Барселону» из «Атлетико» в 2019 году за € 120 млн. За сине-гранатовых Антуан забил 33 гола и отдал 15 результативных передач в 101 матче. Летом 2021 года Гризманн был арендован «Атлетико» на два сезона. Впервые в составе «матрасников» нападающий оказался в 2014-м. С тех пор Антуан в 293 встречах отличился 141 раз и отдал 57 голевых передач.

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