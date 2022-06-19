«Ноттингем Форест» близок к договорённости с «МЮ» по переходу вратаря Хендерсона

Вернувшийся в английскую Премьер-Лигу «Ноттингем Форест» в ближайшее время должен усилить состав вратарём «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном. Об этом сообщает Nottinghamshire Live.

По сведениям источника, изначально манкунианцы планировали отправить 25-летнего англичанина в аренду на сезон и не рассматривали возможную продажу футболиста за € 23 млн. Однако стороны ищут компромисс, который устроит всех.



Хендерсон является воспитанником клуба из Манчестера. В августе 2015 года Хендерсон подписал свой первый профессиональный контракт. После аренды в «Шеффилде» Дин вернулся в «Юнайтед», где стал дублёром основного голкипера, Давида де Хеа. Хендерсон дебютировал в составе «красных дьяволов» 22 сентября 2020 года в матче Кубка футбольной лиги с клубом «Лутон Таун».