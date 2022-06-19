Гурцкая: Суперкубок в Петербурге — это беспредел

Агент Тимур Гурцкая высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок России – 2022 в Санкт-Петербурге. Напомним, в игре за трофей встретятся «Спартак» и «Зенит», матч состоится 9 июля.

«Суперкубок в Петербурге – это беспредел? По факту, как оно получилось, это беспредел. Если бы «Зенит» играл в Питере с «Динамо» или «Сочи», это не было бы так страшно. Но со «Спартаком» так поступить… Я не знаю, в чём была проблема собраться, условно, Медведеву и Мележикову, или Федуну и Медведеву, взять любые два города, например, Казань и Нижний Новгород, закинуть бумажки в миску и вытащить оттуда город. Давать Суперкубок за отнятую Лигу чемпионов – это смешно, не понимаю этого.

Можно было провести матч в Сочи — там красиво, море, пафосно, много отдыхающих, был бы праздник футбола! В Нижнем Новгороде был финал Кубка России — отлично прошёл, выдающийся финал. В Волгограде проведите матч, да в любом другом городе! Проведите в любом нейтральном городе, и были бы все довольны.

Проблема для «Зенита» была бы в том, что в любом другом городе, кроме Санкт-Петербурга, болельщиков «Спартака» было бы в два раза больше, чем болельщиков «Зенита». Чтобы избежать этой проблемы и принести очередной трофей за годы правления Миллера, матч проводят в Санкт-Петербурге. Не факт, что «Спартак» проиграет этот матч, но дать преимущество одной команде до начала матча, хотя бы фору на 1%, — это уже нечестно», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».