Ди Марцио: «Интер» согласится на условия «Челси» по переходу Лукаку

Миланский «Интер», вероятно, согласится на условия лондонского «Челси» об аренде нападающего английского клуба Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в «Твиттере».

По сведениям источника, «Челси» запрашивает за годичную аренду 29-летнего футболиста € 10 млн + бонусы. Ранее сообщалось, что «Интер» был готов заплатить € 5+2 млн, однако получил отказ. Позднее миланский клуб решился на улучшение предложения.



Лукаку перешёл из «Интера» в «Челси» летом 2021 года за € 113 млн. В 44 матчах прошлого сезона бельгийский нападающий забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Лукаку и «Челси» истекает летом 2026 года.

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