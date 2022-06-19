Сисиньо: в «Реале» я тренировался пьяным и пил кофе, чтобы заглушить запах

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Сисиньо Сесар рассказал о проблемах с алкоголем во время выступлений за «Королевский клуб».
«В «Реале» я тренировался пьяным. Я пил кофе и обливался духами, чтобы заглушить запах. Во время моей профессиональной карьеры футболиста это всё было легко. Мне не нужны были деньги, чтобы покупать напитки, ведь люди сами с радостью угощали меня в ресторанах», — приводит слова Сисиньо Corriere dello Sport.
Напомним, вместе с «Реалом» бразильский футболист стал чемпионом мира среди клубов (2005) и выиграл золотые медали Примеры (2007), в составе «Ромы» завоевал Кубок Италии (2008), а также стал обладателем Кубка конфедераций (2005), выступая за национальную сборную Бразилии.
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