Гурцкая: Дюков — болельщик «Зенита», он сине-бело-голубой
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Агент Тимур Гурцкая высказался о клубных предпочтениях президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.
«Дюков уверяет, что при выборе места проведения Суперкубка не был использован админресурс? А зачем нам слушать любое высказывание болельщика «Зенита»? Он — болельщик «Зенита». Если бы он пришёл из Большого театра или из Мариинского театра, мы бы, наверное, так не обсуждали.
Не важно даже, что он в «Газпром нефти» работает. Он — болельщик «Зенита», он — сине-бело-голубой. В душе он всегда будет болеть за «Зенит». Даже если он будет президентом «Спартака», то всё равно он будет болеть за «Зенит» всегда, ведь это уже впитано в крови», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «У Кузьмича».
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