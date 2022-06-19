Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Daily Mail: Мане пройдёт медосмотр для «Баварии» 21 июня, сделка обойдётся в € 40 млн

Daily Mail: Мане пройдёт медосмотр для «Баварии» 21 июня, сделка обойдётся в € 40 млн
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане во вторник, 21 июня, прилетит в Германию для прохождения медосмотра перед трансфером в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил скорый переход сенегальского нападающего в команду. По сведениям источника, эта сделка обойдётся немецкому клубу в € 40,7 млн.

Мане оказался в европейском футболе в 2011 году, когда стал игроком французского «Меца». В дальнейшем Садио выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016-м перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.

Новость по теме
Каррагер — о Мане: настоящая легенда «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022