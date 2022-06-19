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«Челси» сделал предложение по трансферу лучшего защитника Серии А в сезоне-2021/2022

«Челси» сделал предложение по трансферу лучшего защитника Серии А в сезоне-2021/2022
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Лондонский «Челси» намерен приобрести защитника «Торино» Бремера и уже сделал предложение по покупке бразильского футболиста. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. По сведениям источника, 25-летний Бремер — главная цель «Челси» после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Бремера признали лучшим футболистом лиги на своей позиции. В 33 матчах итальянской Серии А сезона-2021/2022 защитник забил три гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Бремером и «Торино» истекает в 2024 году. Напомним, Бремер стал футболистом итальянского клуба в 2018 году, перейдя из «Атлетико Минейро».

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:

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