Масалитин: был бы рад видеть воспитанников ЦСКА, которые будут бороться за место в составе

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о кадровой ситуации в команде.
«Чтобы говорить про те позиции, которые надо усилить, надо понять, по какой схеме будет играть Федотов. «Сочи» при нём играло по схеме 5-4-1. Будет ли он придерживаться такой же схемы в ЦСКА? Меня больше беспокоит то, что на одной позиции два иностранца: Эджуке и Карраскаль. Для ЦСКА это большая роскошь — держать на одной позиции двух своеобразных игроков. Нужно ещё разобраться с теми, кто возвращается из аренды. Федотову нужно быстро разобраться с этим, а время уже потеряно. Он сел в последний вагон, теперь ему придётся всё быстро решать — кто подходит, а кто нет, по какой схеме будет играть и так далее. Если честно, я был бы очень рад, если бы ЦСКА обратил внимание на молодёжную команду. Я был бы рад видеть воспитанников, которые будут бороться за место в составе, создавать там конкуренцию», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 19 июня 2022
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