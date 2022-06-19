Фабрегас ведёт переговоры о продолжении карьеры в Серии А

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас, контракт которого с «Монако» подошёл к концу, может продолжить карьеру в Италии. Клуб Серии А «Сампдория» ведёт переговоры о переходе 35-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Фабрегас — воспитанник испанской «Барселоны», но уже в 2003 году (в возрасте 16 лет) он стал игроком лондонского «Арсенала», в составе которого выиграл Кубок и два Суперкубка Англии. В 2011-м Сеск вернулся в «Барселону», а через три сезона оказался в «Челси». После английской команды Фабрегас стал одноклубником Александра Головина в «Монако», перейдя во французский клуб в январе 2019 года.

Футболисты, которые покинули «Барселону» и раскрылись. Видеоролик: