Карлос Вела: я готов уйти из «Лос-Анджелес Гэлакси»

33-летний мексиканский нападающий Карлос Вела заявил, что готов покинуть американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступает с 2018 года.
«Я думаю, мы в «Лос-Анджелес Гэлакси» создали действительно хорошую команду, у которой всё получится. Мне приятно находиться здесь, нравится играть в этой команде ради наших болельщиков. И, конечно, у меня есть цель — завоевать трофей.
Но, в конце концов, футбол — это бизнес. Мы работаем над продлением контракта, и я открыт для того, чтобы остаться. Но если не получится договориться, то я готов уйти из клуба и найти для себя новое место. Это футбол, это жизнь, не стоит жаловаться. Просто посмотрим, сможем ли мы договориться о новом контракте или нет», — приводит слова Велы Goal.com.
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн:
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