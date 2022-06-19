Мертенс и Алдервейрелд могут вернуться в чемпионат Бельгии
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Бельгийский клуб «Антверпен» заинтересован в приглашении в команду нападающего «Наполи» Дриса Мертенса и защитника катарской команды «Аль-Духаиль» Тоби Алдервейрелда. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.
Контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истек в конце сезона-2021/2022. Он выступал за итальянскую команду с 2013 года. Мертенс является воспитанником «Андерлехта», на родине от также играл за «Гент».
33-летний Алдервейлерд перешёл в «Аль-Духаиль» летом 2021 года из «Тоттенхэма». Ранее он выступал за мадридский «Атлетико» и «Аякс», из которого мог перейти в московский «Спартак» в 2013 году. В Бельгии Тоби играл за «Беерсхот».
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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