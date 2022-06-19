Источник: Кулибали отказал «Барселоне» и хочет завершить карьеру в «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отказался от возможного перехода в «Барселону» и намерен завершить карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает La Repubblica. По сведениям источника, сенегальский защитник обсудит своё будущее в команде после возвращения из отпуска.
Напомним, Кулибали выступает за неаполитанскую команду с 2014 года. В минувшем сезоне-2021/2022 30-летний защитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2015 года Кулибали вызывается в национальную команду Сенегала.
Ранее сообщалось, что «Наполи» может пойти на продажу сенегальского футболиста, если ему не удастся договориться о пролонгации контракта, истекающего через год.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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