Доннарумма: многие думают, что выиграть чемпионат Франции легко. Но это не так

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался о сложности чемпионата Франции. Напомним, парижане в составе с итальянским вратарём стали чемпионами Лиги 1 сезона-2021/2022.
«Что могу сказать о победе с «ПСЖ» в Лиге 1? Это прекрасно! Это мой первый титул, мой первый выигранный чемпионат, поэтому я очень счастлив, что сделал это с «ПСЖ». Кроме того, это десятый титул в истории клуба, что делает меня ещё счастливее.
Десятый титул для клуба — это нечто особенное. Очень приятно выиграть его. Мы, игроки, очень хотели добиться триумфа, как и все в клубе. К сожалению, мы выбыли из Лиги чемпионов. Но, выиграв чемпионат Франции, мы немного утешили себя.
Со стороны многие думают, что выиграть чемпионат Франции легко, но, поверьте, это совершенно не так. В Лиге 1 есть отличные команды. Иногда очень тяжело играть на определенных стадионах во Франции, болельщики конкурирующих команд враждебны друг к другу», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».
Тренировка «ПСЖ» с участием Месси:
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