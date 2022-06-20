Радимов: Дзюбе мог бы подойти «Сочи», Кокорин перезапустил там карьеру

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что бывший нападающий петербуржцев Артём Дзюба мог бы попробовать свои силы в «Сочи».

«Сочи» мог бы подойти Артёму. Кокорин там вообще перезапустил карьеру после отсидки в тюрьме. Но где ему играть, он сам решит. Дзюба — взрослый человек. Он лучший бомбардир «Зенита» в этом году. Конечно, он бы смог играть в такой команде, как «Сочи». Он на закате карьеры по возрасту, но не по игре. Просто Артём настолько поднял планку, что все хотят от него большего», — приводит слова Радимова Metaratings.

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истёк по окончании сезона-2021/2022. За действующих чемпионов России нападающий выступал с 2015 года.

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