Гётце договорился с «Айнтрахтом». ПСВ получит за Марио € 4 млн

Немецкий полузащитник ПСВ Марио Гётце вернётся на родину. Футболист достиг договорённости с франкфуртским «Айнтрахтом», информирует Sport1.de.
Согласно сведениям источника, «Айнтрахт» заплатит за Гётце € 4 млн – именно такая сумма отступных прописана в контракте Марио с нидерландским клубом. Сделка ждёт одобрения со стороны наблюдательного совета немецкого клуба, после чего о трансфере будет объявлено официально.
Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Гётце, выступая в составе сборной Германии, стал автором единственного гола в матче финала чемпионата мира с Аргентиной.
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