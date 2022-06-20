Ольмо подвергся нападению. Преступники украли часы Rolex за € 30 тыс. и ранили его брата

Полузащитник «Лейпцига» и сборной Испании Даниэль Ольмо подвергся разбойному нападению на улице во время своего отпуска в Валенсии, информирует Las Provincias.
Согласно сведениям источника, Ольмо вместе со своим братом выходил из местной парикмахерской. Неподалёку футболиста поджидали двое преступников. В ходе нападения они ранили брата Дани Ольмо, а также украли у футболиста люксовые часы Rolex стоимостью € 30 тыс.
Напомним, Даниэль Ольмо является воспитанником «Барселоны». Ольмо полузащитник находился в структуре каталонского клуба с 2007 по 2014 год, выступая за молодёжные команды разных возрастов. В «РБ Лейпциг» Ольмо перешёл из загребского «Динамо» в январе 2020 года. Позже СМИ сообщали о желании «Барселоны» вернуть футболиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 40 млн.
Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись:
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