Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы его внучка называла его дедушкой.
«Как мне в роли деда? Спасибо, что напомнили мне об этом. Я дедушка, дедушка… Она не будет меня так называть. Я не буду ей отвечать тогда», – приводит слова Зидана Téléfoot.
Ранее сообщалось, что Зидан хочет поработать в сборной Франции, если Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом отмечается, что Зидан не исключает возможности поработать в «Пари Сен-Жермен» в будущем.
Действующим главным тренером «ПСЖ» является аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Сообщалось, что тренер в ближайшее время покинет парижскую команду.
Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.
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