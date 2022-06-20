Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы его внучка называла его дедушкой.



«Как мне в роли деда? Спасибо, что напомнили мне об этом. Я дедушка, дедушка… Она не будет меня так называть. Я не буду ей отвечать тогда», – приводит слова Зидана Téléfoot.



Ранее сообщалось, что Зидан хочет поработать в сборной Франции, если Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом отмечается, что Зидан не исключает возможности поработать в «Пари Сен-Жермен» в будущем.



Действующим главным тренером «ПСЖ» является аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Сообщалось, что тренер в ближайшее время покинет парижскую команду.



Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.