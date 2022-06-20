«Лацио» договорился о переходе хавбека «Шахтёра». В ближайшие дни он пройдёт медосмотр

22-летний бразильский хавбек донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио уже в ближайшие дни пройдёт медицинский осмотр перед завершением перехода в итальянский «Лацио». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, стороны достигли полного соглашения о переходе футболиста. С самим игроком согласован контракт до 2027 года с зарплатой в € 2 млн в год. «Шахтёр» получит за него € 8 млн, ещё € 2 млн прописаны в качестве бонусов.
Напомним, Маркос Антонио стал игроком «Шахтёра» зимой 2019 года, перейдя из португальского «Эшторила» за € 3,5 млн. За донецкий клуб он провёл 101 матч, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Ранее игрок провёл 11 встреч за сборную Бразилии U20 и две игры за U23.
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