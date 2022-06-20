«Бавария» официально объявит о трансфере Мане 22 июня

«Бавария» официально объявит о трансфере сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садио Мане 22 июня, сообщает Kicker.
По информации издания, игрока планируют презентовать публике на домашнем стадионе команды из Мюнхена – «Альянц-Арене». Также стало известно, что в клубе рассчитывают на Мане как на игрока на позиции вингера, а не центрального форварда.
Напомним, ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил скорый переход сенегальского нападающего в команду. По сведениям источника, эта сделка обойдётся немецкому клубу в € 40,7 млн.
Мане оказался в европейском футболе в 2011 году, когда стал игроком французского «Меца». В дальнейшем Садио выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016-м перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.
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