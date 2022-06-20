«Болонья» определила украинского форварда «Днепра» в качестве возможной замены Арнаутовичу

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артём Довбик является основным кандидатом на усиление позиции форварда в итальянской «Болонье». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Как отмечает источник, руководство «Болоньи» пойдёт на трансфер Довбика только лишь в том случае, если клуб покинет австрийский форвард Марко Арнаутович. При этом в переходе украинского нападающего может быть заинтересован и другой клуб Серии А – «Торино».
Напомним, в прошедшем сезоне за «Днепр-1» Довбик принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации портала Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн.
Гол Довбика принёс Украине ничью в матче с Ирландией.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 июня 2022
-
02:41
-
02:31
-
02:27
-
02:19
-
02:04
-
02:00
-
01:43
-
01:37
-
01:26
-
01:21
-
01:10
-
00:57
-
00:53
-
00:31
-
00:25
-
00:12
-
00:09
-
00:05
- 19 июня 2022
-
23:53
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:17
-
22:59
-
22:39
-
22:30
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
21:50
-
21:34
-
21:28
-
21:28