«Болонья» определила украинского форварда «Днепра» в качестве возможной замены Арнаутовичу

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артём Довбик является основным кандидатом на усиление позиции форварда в итальянской «Болонье». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Как отмечает источник, руководство «Болоньи» пойдёт на трансфер Довбика только лишь в том случае, если клуб покинет австрийский форвард Марко Арнаутович. При этом в переходе украинского нападающего может быть заинтересован и другой клуб Серии А – «Торино».

Напомним, в прошедшем сезоне за «Днепр-1» Довбик принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации портала Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн.

Гол Довбика принёс Украине ничью в матче с Ирландией.

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