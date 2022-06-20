Винисиус продлил контракт с «Реалом». О сделке объявят в июле

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продлил контракт с испанским клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Контракт между сторонами уже подписан, а объявят о новом соглашении только в июле. Сумма выкупа игрока для других клубов составит € 1 млрд.
Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом испанской Ла Лиги по версии интернет-портала Transfermarkt. В обновлённом списке платформы трансферная стоимость молодого бразильца достигла отметки в € 100 млн и позволила ему возглавить данный рейтинг.
Напомним, по итогам завершившегося сезона мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
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