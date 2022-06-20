ФИФА усилит меры борьбы с разжиганием ненависти по отношению к игрокам в социальных сетях

Пресс-служба ФИФА на официальном сайте организации опубликовала независимый отчет, приуроченный к Международному дню борьбы с ненавистническими высказываниями, в котором подчёркивается растущая степень оскорблений в адрес футболистов через социальные сети во время международных турниров.

В связи с тем, что ровно через пять месяцев начнется ЧМ-2022 в Катаре, ФИФА будет сотрудничать с FIFPRO (Всемирной представительской организацией профессиональных футболистов) для координации и реализации плана защиты команд-участниц, игроков, официальных лиц и болельщиков от оскорблений в социальных сетях во время международных турниров.

Недавно опубликованный отчет, в котором было проанализировано более 400 тыс. сообщений на платформах социальных сетей во время полуфиналов и финальной стадии двух международных соревнований (ЕВРО-2020 и Кубок африканских наций 2021), выявил, что более 50% игроков подверглись той или иной форме дискриминационного обращения. Гомофобные (40%) и расистские (38%) комментарии составили большую часть оскорблений, большая часть которых остаётся опубликованной в аккаунтах, в которых она была первоначально направлена.

В ответ ФИФА и FIFPRO запустят специальную службу модерации турниров по мужскому и женскому футболу, которая будет сканировать распознанные выражения ненависти, опубликованные в определённых аккаунтах в социальных сетях, и после обнаружения предотвратит просмотр этого комментария получателем и их подписчиками. Хотя оскорбительное сообщение остается видимым для человека, который первоначально сделал комментарий, его видимость и охват будут значительно снижены.

Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду.