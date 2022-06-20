Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный находится в шорт-листе «Тоттенхэма»

19-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный фигурирует в списке интересов лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Football.London.
Глейсон Бремер, Кристиан Эриксен, Ричарлисон и Джед Спенс — все они связаны с переездом в северный Лондон уже этим летом. В этом списке присутствует и защитник Илья Забарный, на которого клуб обратил внимание после выхода из переговоров по другому защитнику – итальянцу Алессандро Бастони из «Интера».
Напомним, что Забарный связан долгосрочным контрактом до июня 2026 года с киевским «Динамо». Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн. В свои 19 лет он уже провёл более 20 матчей за основную сборную Украины, а также был включён в список претендентов на на награду Golden boy — 2022.
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