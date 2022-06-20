«Реал Сосьедад» планирует выкупить Рафинью у «ПСЖ»

«Реал Сосьедад» хочет выкупить бразильского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Рафинью Алткантару, сообщает Marca.
По информации источника, в французском клубе не рассчитывают на игрока. Парижская команда ждёт предложения от испанского клуба. Французы намерены выручить около € 5 млн за бразильца. Также они готовы выплатить часть его зарплаты в грядущем сезоне.
Рафинья провёл прошлый сезон в аренде у испанского клуба. За этот период он успел принять участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых ему удалось однажды поразить ворота соперников.
28-летний Рафинья стал игроком французского клуба в октябре 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 1,5 млн. В прошлом сезоне полузащитник в пяти матчах французской Лиги 1 не отметился голевыми действиями. Контракт Рафиньи рассчитан до 2023 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.
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