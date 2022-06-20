Бельерин намерен вернуться в «Бетис»
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Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин намерен вернуться в «Бетис», сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, испанец принял решение покинуть клуб из Лондона. Его цель – возвращение в «Бетис». Им также интересуются «Фиорентина» и «Рома», но он эти варианты даже не рассматривает.
Ранее сообщалось, что в «Арсенале» вряд ли захотят разрывать контракт с Бельерином. Защитник оказался в английской команде в 2011 году, перейдя из академии «Барселоны». В 239 матчах за команду защитник забил девять голов и отдал 29 результативных передач.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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