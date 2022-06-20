Бейи намерен бороться за место в основе «Манчестер Юнайтед»

Ивуарийский защитник Эрик Бейи намерен бороться за место в основном составе «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Джонатан Шрагер в социальной сети.



По информации журналиста, прежде чем решится его будущее, Бейи хочет провести с командой всю предсезонку.



В минувшем сезоне Эрик Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.



Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона». Совсем недавно сообщалось, что Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла»