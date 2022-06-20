Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бейи намерен бороться за место в основе «Манчестер Юнайтед»

Бейи намерен бороться за место в основе «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Ивуарийский защитник Эрик Бейи намерен бороться за место в основном составе «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Джонатан Шрагер в социальной сети.

По информации журналиста, прежде чем решится его будущее, Бейи хочет провести с командой всю предсезонку.

В минувшем сезоне Эрик Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.

Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона». Совсем недавно сообщалось, что Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла»

«Они блефуют». Раскрыты тайные переговоры Погба о будущем в «Манчестер Юнайтед» «Они блефуют». Раскрыты тайные переговоры Погба о будущем в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022