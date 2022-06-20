«Ньюкасл» и «ПСЖ» интересуются лучшим ассистентом «Байера». Клуб хочет за него € 70 млн

22-летний французский вингер немецкого «Байера» Мусса Диаби привлёк внимание сразу двух богатых клубов – «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасла». Об этом сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Байер» хотел бы сохранить игрока, однако не считает его неприкасаемым и готов обсудить сделку, начиная с предложений от € 60 – 70 млн.

Напомним, «Байер» приобретал Диаби как раз у «ПСЖ» летом 2019 года за € 15 млн. В прошедшем сезоне он принял участие в 42 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 14 результативными передачами, став лучшим ассистентом клуба. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в € 60 млн. Футболист дебютировал за основную сборную Франции в сентябре 2021 года и уже провёл восемь матчей.