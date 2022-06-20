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Лофтус-Чик может перейти в «Лацио»

Лофтус-Чик может перейти в «Лацио»
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Английский полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик может перейти в «Лацио». Об этом сообщил агент футболиста Джонатан Барнетт.

«Насколько мне известно, «Лацио» не вёл переговоров с «Челси», но Маурицио Сарри является поклонником таланта Рубена, и ему нравится Серия А. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Барнетта II Messaggero.

Ранее сообщалось, что «Лацио» считает, что Лофтус-Чик станет идеальной заменой для Сергея Милинковича-Савича, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне выпускник академии «Челси» принял участие в 40 матчах за команду Томаса Тухеля во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Соглашение между Лофтусом-Чиком и «Челси» истекает в 2024 году.

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