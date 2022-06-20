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«ПСЖ» согласился заплатить требуемую «Ниццей» компенсацию за Галтье

«ПСЖ» согласился заплатить требуемую «Ниццей» компенсацию за Галтье
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Французский «Пари Сен-Жермен» согласился заплатить необходимую компенсацию «Ницце» за досрочный разрыв контракта с её главным тренером Кристофом Галтье, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрис Хокинс.

По сведениям источника, речь идёт о сумме в размере € 10 млн.

Сообщается, что после ухода Галтье новым главным тренером «Ниццы» будет экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

Напомним, у Галтье осталось два года по действующему контракту с «Ниццей». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может включить в сделку молодых футболистов для снижения стоимости компенсации за тренера. Обе стороны стремятся завершить сделку как можно быстрее, поскольку ведут предсезонную подготовку.

Самые возрастные тренеры в футболе.

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