«ПСЖ» согласился заплатить требуемую «Ниццей» компенсацию за Галтье

Французский «Пари Сен-Жермен» согласился заплатить необходимую компенсацию «Ницце» за досрочный разрыв контракта с её главным тренером Кристофом Галтье, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрис Хокинс.

По сведениям источника, речь идёт о сумме в размере € 10 млн.

Сообщается, что после ухода Галтье новым главным тренером «Ниццы» будет экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

Напомним, у Галтье осталось два года по действующему контракту с «Ниццей». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может включить в сделку молодых футболистов для снижения стоимости компенсации за тренера. Обе стороны стремятся завершить сделку как можно быстрее, поскольку ведут предсезонную подготовку.

Самые возрастные тренеры в футболе.