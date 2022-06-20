Главный тренер сборной Бразилии назвал лидера национальной команды

Тите, возглавляющий сборную Бразилии, ответил на вопрос журналистов о том, кто на данный момент является лидером национальной команды: Неймар или Винисиус Жуниор.
«Ваш лучший игрок Неймар, или пришло время Винисиуса? Неймар есть Неймар. Он остаётся нашей самой большой звездой. Разница теперь в том, что его свечение разбавлено молодыми звёздочками, которые тоже могут сиять. Величие Неймара в том, что он всё понимает о росте этих ребят. Он всегда призывает их подниматься на уровень выше и расти. Время и опыт обеспечивают ему эту зрелость», — приводит слова Тите The Guardian.
Ранее сообщалось, что Неймар может завершить карьеру в сборной Бразилии после чемпионата мира, который пройдёт в этом году в Катаре. Национальная команда Бразилии сыграет в группе G со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
Промес сыграл с Депаем в футбол в Гане.
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