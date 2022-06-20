«Тоттенхэм» вступил в борьбу с «Арсеналом» за трансфер Габриэла Жезуса

Английский «Тоттенхэм Хотспур» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, сообщает Mirror.

По сведениям источника, основным кандидатом на трансфер нападающего считался лондонский «Арсенал», однако «шпоры» по инициативе Антонио Конте тоже включились в борьбу за бразильца. Трансфер может обойтись потенциальному покупателю в € 50 млн.

В прошедшем сезоне бразильский нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.

Нынешнюю стоимость Габриэла Жезуса портал Transfermarkt оценивает в € 50 млн. Футболист является воспитанником «Палмейраса» и выступает за «Сити» с 2017 года.

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