Артём Горлов возглавил «Енисей»

Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал 34-летний Артём Горлов, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«ФК «Енисей» и Артём Горлов достигли договорённости о подписании контракта. Трудовой договор с главным тренером рассчитан на два года», — говорится в сообщении.
Горлов начал карьеру в футбольном клубе «Домодедово» в 2014 году. Зачем специалист работал в краснодарской «Кубани-2», в «Долгопрудном», литовской команде «Паланга», в «Локомотиве» (Юрмала) и с сентября 2021-го Горлов возглавляет «Знамя Труда».
Напомним, 10 июня стало известно об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера красноярской команды. В клубе заявили, что Гаранин станет главным тренером клуба РПЛ.
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- 20 июня 2022
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