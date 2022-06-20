«Кривбасс» обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон на территории Украины

Футбольный клуб «Кривбасс», вышедший в украинскую Премьер-лигу, обратился к представляющим её клубам с просьбой провести новый сезон на территории Украины.
«Просим вас поддержать вариант проведения чемпионата УПЛ сезона-2022/2023 только на Украине! Другого варианта, на наш взгляд, не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа.
У ФК «Кривбасс» есть чёткая проукраинская позиция, и клуб просто не понимает, как мы можем покинуть Украину и поехать играть чемпионат в любую другую страну. Как после этого мы будем смотреть всем в глаза?
Сейчас, как никогда, мы должны сплотиться ради сохранения украинского футбола. Мы должны сделать всё, чтобы каждый клуб имел равные условия! Ведь спасая отдельные клубы сегодня, мы рискуем потерять в перспективе весь украинский футбол.
На наш взгляд, попытки в нынешней ситуации провести турнир в другой стране выглядят довольно странно, нелогично и непонятно и для украинских граждан, и для наших партнёров со всего мира», — говорится на официальном сайте клуба.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
- 20 июня 2022
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